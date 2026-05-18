PNC erradica plantación de droga valorada en más de Q500 mil

Por Multimedia Stereo 100 |
La Policía Nacional Civil (PNC) informa de la erradicación de una plantación de coca en Izabal, la cual está valorada en Q563 mil 675.
La PNC informó que el operativo fue ejecutado por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) en una zona montañosa en la aldea Corozo, Livingston, Izabal, donde incineraron 22 mil 547 arbustos de coca.
«La Policía Nacional Civil continúa fortaleciendo las acciones operativas en la lucha frontal contra el narcotráfico», indica la publicación de la PNC.
Información y fotografías PNC