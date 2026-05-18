PNC erradica plantación de droga valorada en más de Q500 mil

May 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC) informa de la erradicación de una plantación de coca en Izabal, la cual está valorada en Q563 mil 675.

Policías de la #SGAIA localizaron y erradicaron una plantación ilícita de hoja de coca en un área montañosa de aldea Corozo, Livingston, Izabal, durante el operativo fueron incinerados 22,547 arbustos de coca con un avalúo aproximado de Q563,675.00 pic.twitter.com/wxvdUn5oXq — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 18, 2026

La PNC informó que el operativo fue ejecutado por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) en una zona montañosa en la aldea Corozo, Livingston, Izabal, donde incineraron 22 mil 547 arbustos de coca.

«La Policía Nacional Civil continúa fortaleciendo las acciones operativas en la lucha frontal contra el narcotráfico», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografías PNC