PNC dialoga con transportistas para liberar bloqueos en Quetzaltenango

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen diálogo con transportistas que bloquean distintos puntos en Quetzaltenango, con el objetivo de liberar el paso vehicular y evitar mayores afectaciones a la población.

Uno de los bloqueos se registra en el puente Cuache, ingreso a San Juan Ostuncalco, mientras que otro punto afectado se ubica en el sector conocido como La Cumbre, sobre la ruta CA-1 hacia San Marcos.

Vídeo: Jenny Luis.

De acuerdo con los manifestantes, las medidas responden al incremento en el precio de los combustibles, además de otras demandas como la no aplicación de etanol y el rechazo a los reductores de velocidad para transportistas.

Las autoridades policiales continúan en el lugar sosteniendo conversaciones con los manifestantes, en busca de acuerdos que permitan restablecer la circulación vehicular en estos tramos.