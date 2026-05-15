PNC desinstala 13 cámaras usadas por pandilleros en tres zonas de Guatemala

May 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en un operativo táctico contra el sicariato y terrorismo, retira 13 cámaras de videovigilancia que, presuntamente, fueron instaladas por pandilleros en la colonia Los Ángeles y en alrededores del Mercado San Martín, zona 6, otra en aldea Las Vacas, zona 16, y aldea Sábana Arriba, zona 17 de Guatemala.

«Según la investigación, estos dispositivos eran utilizados por terroristas del Barrio 18 y Salvatrucha para monitorear los movimientos dentro del sector y alertar sobre la presencia de fuerzas de seguridad. Las acciones forman parte de operativos de seguridad e inteligencia desarrollados en la zona con el objetivo de desarticular estructuras», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Las autoridades informaron que estos operativos, con el fin de vigilar a vecinos y fuerzas de seguridad, continuarán.

Información y fotografías PNC