15 de mayo: El Día Internacional de las Familias y su evolución como pilar social

May 15, 2026 | Actualidad, Internacionales, Portada | 0 Comentarios

Por Fernando Castellanos.


Este viernes 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias, una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1993 y celebrada de forma ininterrumpida desde 1994. Más allá de festejar el núcleo afectivo, la efeméride busca sensibilizar sobre el rol determinante que juegan los hogares en el desarrollo, la educación y el bienestar de las nuevas generaciones.


Pese a las transformaciones socioculturales de las últimas décadas, la ONU mantiene su postura de que la familia es la unidad básica y el cimiento de la sociedad.

La noción tradicional del hogar ha evolucionado para dar paso a diversas estructuras familiares que responden a las realidades globales, la migración y las transiciones demográficas actuales.

La fecha propone un espacio de análisis sobre los factores que impactan directamente su estabilidad:

Desafíos socioeconómicos: El acceso a vivienda digna, salarios justos y el costo de la canasta básica influyen en la calidad de vida de los hogares.

Educación y aprendizaje: Se resalta la responsabilidad compartida de la familia en la crianza y en proveer oportunidades de educación desde la primera infancia.

Políticas públicas: El día sirve como un llamado a los Gobiernos para diseñar leyes que protejan y fortalezcan el tejido familiar, facilitando la conciliación entre la vida laboral y el cuidado de los hijos.

Actividades de concientización


Durante esta jornada, diversas organizaciones civiles, centros educativos e instituciones públicas promueven dinámicas orientadas a debatir y resolver las problemáticas que golpean la convivencia interna. Entre las principales acciones destacan:

Conferencias y talleres enfocados en la resolución de conflictos y salud mental comunitaria.

Foros de discusión y programas especiales en medios de comunicación locales sobre la prevención de la violencia intrafamiliar.

Espacios comunitarios para incentivar la integración y los lazos de solidaridad entre los vecinos.

La conmemoración invita a la sociedad civil a reconocer las dificultades que enfrentan las distintas jefaturas de hogar y a promover entornos seguros que garanticen el desarrollo pleno de niñas, niños y jóvenes.

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