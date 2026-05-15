15 de mayo: El Día Internacional de las Familias y su evolución como pilar social

May 15, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos.



Este viernes 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias, una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1993 y celebrada de forma ininterrumpida desde 1994. Más allá de festejar el núcleo afectivo, la efeméride busca sensibilizar sobre el rol determinante que juegan los hogares en el desarrollo, la educación y el bienestar de las nuevas generaciones.



Pese a las transformaciones socioculturales de las últimas décadas, la ONU mantiene su postura de que la familia es la unidad básica y el cimiento de la sociedad.

La noción tradicional del hogar ha evolucionado para dar paso a diversas estructuras familiares que responden a las realidades globales, la migración y las transiciones demográficas actuales.

La fecha propone un espacio de análisis sobre los factores que impactan directamente su estabilidad:

Desafíos socioeconómicos: El acceso a vivienda digna, salarios justos y el costo de la canasta básica influyen en la calidad de vida de los hogares.

Educación y aprendizaje: Se resalta la responsabilidad compartida de la familia en la crianza y en proveer oportunidades de educación desde la primera infancia.

Políticas públicas: El día sirve como un llamado a los Gobiernos para diseñar leyes que protejan y fortalezcan el tejido familiar, facilitando la conciliación entre la vida laboral y el cuidado de los hijos.

Actividades de concientización



Durante esta jornada, diversas organizaciones civiles, centros educativos e instituciones públicas promueven dinámicas orientadas a debatir y resolver las problemáticas que golpean la convivencia interna. Entre las principales acciones destacan:

Conferencias y talleres enfocados en la resolución de conflictos y salud mental comunitaria.

Foros de discusión y programas especiales en medios de comunicación locales sobre la prevención de la violencia intrafamiliar.

Espacios comunitarios para incentivar la integración y los lazos de solidaridad entre los vecinos.

La conmemoración invita a la sociedad civil a reconocer las dificultades que enfrentan las distintas jefaturas de hogar y a promover entornos seguros que garanticen el desarrollo pleno de niñas, niños y jóvenes.