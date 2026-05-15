¿Cómo prevenir el golpe de calor por altas temperaturas?

May 15, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El cuerpo humano tiene un límite para regular su propia temperatura y, ante las olas de calor actuales, el riesgo de sufrir una descompensación médica aumenta de forma drástica.

Las autoridades de salud han emitido una alerta para recordar que los efectos del clima extremo pueden manifestarse mucho más rápido de lo previsto afectando, principalmente, a niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.

Acciones preventivas para proteger tu salud

Para mitigar el impacto de la radiación y el ambiente sofocante, los especialistas recomiendan modificar ciertas rutinas diarias. Pequeños cambios en los hábitos de hidratación y vestimenta pueden marcar la diferencia entre un día normal y una emergencia médica.

Aplica las siguientes medidas durante las horas de mayor radiación solar:

➡️ Consumo constante de líquidos: Toma agua a lo largo del día, incluso si no sientes sed de forma inmediata, para mantener los niveles óptimos de hidratación.

➡️ Ambientes frescos: Procura descansar y permanecer en lugares que cuenten con ventilación adecuada o corriente de aire natural.

➡️ Vestimenta adecuada: Utiliza ropa ligera, de telas transpirables como el algodón y de colores claros que no retengan el calor.

➡️ Protección directa: Evita la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, y apóyate en el uso de gorras, sombreros o sombrillas.

Señales de alerta ante un golpe de calor

El golpe de calor es una condición grave que requiere atención inmediata. Identificar los síntomas a tiempo es crucial para evitar complicaciones mayores en el organismo.

Presta atención si tú o alguien a tu alrededor presenta estas manifestaciones:

➡️ Mareos, confusión o dolor de cabeza intenso.

➡️ Piel enrojecida, caliente y con ausencia de sudor.

➡️ Náuseas, vómitos o pulso rápido y acelerado.

➡️ Sensación de debilidad extrema o desmayos.

Ante la presencia de cualquiera de estas señales, es fundamental trasladar a la persona a un lugar fresco, intentar bajar su temperatura con paños húmedos y acudir de inmediato al centro de servicio de salud más cercano.