PNC desarticula banda de robafurgones, captura a siete personas y recupera mercadería

May 20, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, agentes de la Comisaría 53 de la Policía Nacional Civil (PNC) informan de la captira de siete presuntos integrantes de una estructura dedicada al robo de camiones en la ruta al Atlántico. El operativo fue en el kilómetro 55, Sanarate, El Progreso.

Las autoridades reportan la detención de:

Erick “N”, de 27 años

Byron “N”, de 32 años

Brandon “N”, de 27 años

Fredy “N”, de 30 años

Jonathan “N”, de 24 años

Byron “N”, de 34 años

Cristhofer “N”, de 28 años

Las detenciones son el resultado del seguimiento a la investigación de robos de camiones y furgones en esa ruta.

“Al verse descubiertos, varios individuos intentaron escapar, pero fueron capturados

Se les han incautado celulares y un bloqueador de GPS, equipo que presuntamente era utilizado para cometer los robos. En este año se han capturado a 228 asaltantes en flagrancia a nivel nacional. El operativo policial sigue en desarrollo juntamente con fiscales”, indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC