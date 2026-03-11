PNC desarrolla «Un día con mi Comunidad» en Cabricán

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, agentes de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC) participan en la inauguración de la feria titular de Cabricán, Quetzaltenango.

Los agentes instalaron un espacio en la feria para la actividad «Un día con mi Comunidad», donde había material preventivo, pintacaritas y globoflexia.

Los elementos, junto a otras instituciones, participaron en actividades y conversatorios organizados por la Municipalidad de Quetzaltenango en conmemoración del Día Internacional de la Mujer —8 de marzo—.