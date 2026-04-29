Autoridades municipales participan en Expo Institucional del MP

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles, representantes del Concejo Municipal de Xela participaron en la inauguración de la Expo Institucional «Conociendo nuestras instituciones», desarrollada en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango y organizada por el Ministerio Público (MP).

La actividad está dirigida, principalmente a niños, niñas y mujeres, con el objetivo de acercarles información sobre el funcionamiento y los servicios que brindan distintas entidades. Durante la jornada matutina, alrededor de 500 alumnos, ya han formado parte del evento.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de espacios para fortalecer el vínculo entre la población y las instituciones públicas.