PNC desarrolla operativos en Sololá

Mar 11, 2026

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de operativos en la ruta que conduce de San Pablo La Laguna hacia San Juan La Laguna, Sololá.

Los agentes informaron que hicieron operativos de identificación de personas, quienes iban en motocicletas.

«Estos operativos tienen como objetivo contrarrestar los accidentes de tránsito, las carreras clandestinas y la circulación de motocicletas sin la documentación», escribió la PNC en redes sociales.

Los motoristas, quienes incumplan con las estipulaciones legales, pueden ser sancionados con una multa, según lo establece la Ley y Reglamento de Tránsito.

Durante el operativo, dos motocicletas han sido consignadas por estar modificadas en escapes y sin placa de circulación.

