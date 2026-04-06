PNC desarrolla operativo en buses extraurbanos en Quetzaltenango

Abr 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes, agentes del Departamento del Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan operativo dirigido al transporte colectivo en el kilómetro 193 de la autopista Los Altos, Quetzaltenango.

Durante estas acciones se verifica que los conductores porten su documentación vigente, se supervisa el cumplimiento de los límites de velocidad y se inspecciona que las unidades no transporten sobrecarga de pasajeros.

Asimismo, se llevan a cabo registros de personas y vehículos con el objetivo de detectar posibles ilícitos.