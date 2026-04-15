PNC captura en Retalhuleu a alias «El Camarón» por dos delitos

Abr 15, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este miércoles durante un allanamiento, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), capturan a Juan «N», de 38 años, alias «El Camarón».

La captura fue en un inmueble en el cantón Samalá Uno, San Sebastián, Retalhuleu, por los delitos de hurto agravado en forma continuada y asociacion ilícita. Es requerido, desde el 9 de este mes, por un Juzgado de Guatemala.

Historial

Las autoridades de la PNC informan que, según investigaciones, el detenido es no vidente, pero colaboraba con una estructura delictiva que saqueaba negocios dedicados a herramientas de construcción en el municipio de Guatemala.

