PNC captura a tres personas quienes llevaban droga en un vehículo

Mar 30, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de una mujer y dos hombres, durante un operativo antinarcótico y en respuesta a una denuncia, en San Marcos.

Los tres fueron detenidos en el operativo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), en el kilómetro 247 de la ruta CA2, Ayutla, San Marcos.

La mujer y los dos hombres son presuntos distribuidores de droga, la cual ocultaban en un compartimiento de un vehículo, el cual fue descubierto con el apoyo del agente K-9 Betta.

Los detenidos son Kevin «N», de 23 años; Santos «N», 40, y Griselda «N», 45, a quienes les incautaron 25 bolsas con crack, 2 bolsas con cocaína y 3 teléfonos celulares.

Información y fotografías PNC