PNC captura a tío y sobrino por presunta estafa en encomiendas de Estados Unidos

Abr 15, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de tío y sobrino en las aldeas San Felipe de Jesús y San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, debido a presunta estafa con supuestas encomiendas de Estados Unidos de América.

Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC, en diferentes operativos, arrestaron a Erick «N», de 34 años, y a José «N», 57 (sobrino y tío), sindicados del delito de estafa propia. La orden de captura fue girada, el 15 de agosto del 2025, por un Juzgado de Jutiapa.

«Los investigadores dieron seguimiento de ciudadanos estafados por medio de distintas plataformas de redes sociales, donde los capturados presuntamente contactaban a las personas mediante mensajes de texto o llamadas, haciéndoles creer que familiares de Estados Unidos habían enviado paquetes o encomiendas a su nombre», indica la publicación de la PNC.

Según la investigación, los detenidos afirmaban que las encomiendas estaban retenidas en las aduanas y para recogerlas tenían que depositar dinero a cuentas de terceras personas que oscilan entre Q5 mil y Q20 mil.

«Preliminarmente se ha establecido que en algunos casos lograban estafar a las víctimas con sumas de hasta Q75 mil, usando esta modalidad. La investigación continúa», finaliza la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC