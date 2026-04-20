PNC captura a presuntos integrantes de banda de saqueadores «Los Jutes»

Abr 20, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de tres presuntos integrantes de la banda de saqueadores «Los Jutes», en el kilómetro 85.5, San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Los detenidos son: Mynor «N», de 20 años, alias «El Chino Risas»; Juan «N», 30, alias «Chico», y Tomás «N», 35, alias «Mashico». Los tres fueron denunciados de sustraer de una recicladora dos quintales de cobre y latas.

«Al momento de la captura se presentó el encargado de otro negocio, quien los señaló de haber robado dos hidrolavadoras valoradas en Q12 mil», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC

