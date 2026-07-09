Payasito Toto Risas innova con su estilo y llena de alegría las calles de Totonicapán.

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Edgar Domínguez |

Con su inconfundible carisma, creatividad y una llamativa bicicleta, Payasito Toto Risas continúa conquistando sonrisas de niños, jóvenes y adultos mientras recorre las principales calles de Totonicapán.

Su original forma de llevar entretenimiento se ha convertido en un atractivo para quienes lo encuentran en su recorrido, regalando momentos de diversión, alegría y sano esparcimiento para las familias.

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