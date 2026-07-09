DEIC captura en Génova a hombre por delitos contra menores.

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Edgar Domínguez |

En un allanamiento realizado en Génova, Costa Cuca, Quetzaltenango, investigadores de la #DEIC capturaron a Edwin “N”, de 32 años.

La aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida el 5 de junio por un juzgado de ese departamento.



Al detenido se le señala por los delitos de: seducción de niñas, niños o adolescentes mediante el uso de las tecnologías de la información, trata de personas en la modalidad de pornografía con circunstancias agravantes, y violación con circunstancias especiales de agravación.