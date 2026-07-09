PNC arresta a mujer quien pretendía ingresar 12 chips a cárcel

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Kateryn «N», de 32 años, en Zacapa.

La PNC informó que la mujer fue arrestada en la puerta principal del Centro Preventivo para Hombres y Mujeres, en la aldea Los Jocotes, Zacapa.

Los policías de la Comisaría 24 arrestaron a mujer, quien pretendía ingresar a la cárcel 12 chips para celulares y 2 relojes que llevaba escondidos en una bolsa con comida. Fue puesta a disposición del Juzgado correspondiente.

Información y fotografía PNC