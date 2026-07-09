Conmemoran 206 años del levantamiento indígena liderado por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar.

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Edgar Domínguez |

Autoridades de la Alcaldía Indígena y de los 48 Cantones de Totonicapán realizaron actividades conmemorativas por el 206 aniversario del levantamiento indígena encabezado por los próceres Atanasio Tzul y Lucas Aguilar. Se trató de un hecho histórico de resistencia frente al cobro de tributos impuestos por la Corona Española.

La jornada incluyó una ceremonia maya, un foro sobre los derechos de los pueblos indígenas y su relación con el Estado, una marcha conmemorativa y un acto protocolario para recordar el legado de quienes lucharon por la dignidad y la justicia de los pueblos originarios.

Durante el foro, los expositores destacaron la importancia histórica del levantamiento de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, resaltando su liderazgo y el impacto que su lucha tuvo en la defensa de los derechos, la identidad y la resistencia de los pueblos indígenas, legado que continúa siendo un referente para las nuevas generaciones.