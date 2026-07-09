Conred reporta incremento de nivel en el río Polochic

Jul 9, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala emite el Boletín Informativo 200-2026, debido al incremento de nivel del río Polochic, debido a lluvias.

Conred informa que el incremento de nivel del río es asociado a las lluvias recientes en el departamento de Alta Verapaz, por ello, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió el boletín hidrológico especial 163-2026, en el que informa que el río Polochic ha incrementado su nivel y actualmente se encuentra por encima del nivel de alerta.

«De acuerdo con el reporte del observador hidrométrico de la estación Telemán, ubicada en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, el nivel de alerta del río es de 2.50 metros; sin embargo, el nivel observado alcanzó los 2.78 metros y mantiene una tendencia al incrementar», indica la publicación de Conred.

La Conred indica que Alta Verapaz es el departamento que más emergencias asociadas a las lluvias ha registrado durante el presente año, con más de 130 eventos entre inundaciones, deslizamientos y caída de árboles.

«Además, el análisis del Insivumeh muestra que las condiciones atmosféricas podrían continuar favoreciendo lluvias que incrementen el nivel de los ríos en la región», indica Conred.

Debido a la situación Conred brinda las siguientes recomendaciones:

➡️ Identificar las áreas seguras de su comunidad.

➡️ Evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas.

➡️ Mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales.

➡️ Atender las indicaciones de las autoridades locales.

➡️ Ante cualquier situación de emergencia puede ser reportada al 119, número de emergencia nacional.

Información y fotografía Conred