PNC captura a hombre por incendiar área protegida

May 20, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Rigoberto «N», de 31 años, en la zona 2 de Chimaltenango.

La PNC informó que los agentes de la Comisaría 73 arrestaron al hombre en cumplimiento a un requerimiento del Juzgado de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por el delito de atentado contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

La Policía informó que el detenido es presunto responsable de incendiar un área protegida en Alta Verapaz.

Información y fotografía PNC