PNC captura a extraditable, alias «Nacho», por narcotráfico

May 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en un operativo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) en Malacatán, San Marcos, arrestan a Manuel «N», de 50 años, alias «Nacho», en cumplimiento a una orden de extradición a los Estados Unidos de América por temas de narcotráfico.

El detenido es sindicado de los cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a Estados Unidos de América.

En este año la PNC ha capturado a 24 extraditables, de los cuales 15 por narcotráfico y nueve por otros delitos.

Información y fotografías PNC