Brindan homenaje a selección femenina de baloncesto por campeonato

May 5, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy le brindan un homenaje a la selección femenina de baloncesto del Centro de Estudios Integrados (CEI), luego de obtener el titulo de Campeonas Regionales 2026 representando a Quetzaltenango.

El equipo ganó el título en los Juegos Deportivos Escolares que se desarrollaron en las instalaciones del IRTRA, Retalhuleu.

En este evento compitieron 26 equipos a nivel nacional (22 representantes departamentales y 4 de la capital). Este campeonato permite que las quetzaltecas compitan en los Juegos Nacionales Escolares.