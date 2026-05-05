Brindan homenaje a selección femenina de baloncesto por campeonato

Por Fredy López |
Hoy le brindan un homenaje a la selección femenina de baloncesto del Centro de Estudios Integrados (CEI), luego de obtener el titulo de Campeonas Regionales 2026 representando a Quetzaltenango.
El equipo ganó el título en los Juegos Deportivos Escolares que se desarrollaron en las instalaciones del IRTRA, Retalhuleu.
En este evento compitieron 26 equipos a nivel nacional (22 representantes departamentales y 4 de la capital). Este campeonato permite que las quetzaltecas compitan en los Juegos Nacionales Escolares.