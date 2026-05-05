Anuncian segundo tomo de revista turística «Xelajú»

May 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango, a través de su Agencia de Turismo y Desarrollo Económico Local, anunció el lanzamiento del segundo tomo de la revista turística «Xelajú», una publicación que busca resaltar la riqueza cultural, histórica y natural del municipio.

🔴 SEGUNDO TOMO DE REVISTA TURÍSTICA | La @Muni_Xela, a través de su Agencia de Turismo y Desarrollo Económico Local, anunció el lanzamiento del segundo tomo de la revista turística «Xelajú», la busca resaltar la riqueza cultural, histórica y natural del municipio.



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La información fue brindada por Isabel Colomo, de la citada dependencia municipal, quien explicó que la presentación oficial será la próxima semana, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, como parte de las actividades conmemorativas por los 500 años de fundación de la ciudad.

Este nuevo ejemplar amplía el contenido del primer tomo —publicado hace tres años— e incluye temas como la arqueología prehispánica, la espiritualidad maya, parques locales, monumentos históricos y la evolución de Quetzaltenango durante el siglo XX.

El evento de lanzamiento está programado para el jueves 14 de mayo, a las 15 horas, donde los asistentes podrán conocer y adquirir la revista. Con esta iniciativa, la comuna busca fortalecer la promoción turística y el conocimiento del patrimonio local.