Arrestados por lavado de dinero, usurpación y falsedad ideológica

Por Rubén Jocol |
Este martes, en allanamientos del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala, Sacatepéquez, Santa Rosa, Sololá, Quetzaltenango, y San Marcos, capturan a presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, usurpación y falsedad ideológica
Las autoridades reportan, de manera preliminar, la captura de 13 personas en allanamientos del MP y de la División de Información Policial (DIP) de PNC.
Los allanamientos tienen como objetivo darles cumplimiento a estas órdenes de captura y localizar indicios que permitan fortalecer los procesos de investigación.
Entre los detenidos están:
➡️ Rosy “N”, de 27 años.
➡️ Azucena “N”, de 30 años.
➡️ Kevin “N”, de 26 años.
➡️ Heliodoro “N”, de 57 años.
➡️ América “N”, de 25 años.
➡️ Carlos “N”, de 34 años.
➡️ Eyner “N”, de 21 años.
➡️ Vilma “N”.
➡️ Berliuos “N”.
➡️ César “N”.
➡️ Rony “N”.
Todos fueron puestos a disposición del Juzgado que emitió las órdenes de captura.