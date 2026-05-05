Arrestados por lavado de dinero, usurpación y falsedad ideológica

May 5, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

Este martes, en allanamientos del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala, Sacatepéquez, Santa Rosa, Sololá, Quetzaltenango, y San Marcos, capturan a presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, usurpación y falsedad ideológica

Las autoridades reportan, de manera preliminar, la captura de 13 personas en allanamientos del MP y de la División de Información Policial (DIP) de PNC.

Los allanamientos tienen como objetivo darles cumplimiento a estas órdenes de captura y localizar indicios que permitan fortalecer los procesos de investigación.

Entre los detenidos están:

➡️ Rosy “N”, de 27 años.

➡️ Azucena “N”, de 30 años.

➡️ Kevin “N”, de 26 años.

➡️ Heliodoro “N”, de 57 años.

➡️ América “N”, de 25 años.

➡️ Carlos “N”, de 34 años.

➡️ Eyner “N”, de 21 años.

➡️ Vilma “N”.

➡️ Berliuos “N”.

➡️ César “N”.

➡️ Rony “N”.

Todos fueron puestos a disposición del Juzgado que emitió las órdenes de captura.