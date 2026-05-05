Instalan hidrante en zona 4 de Quetzaltenango

May 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) instala hidrante en la 6ª calle, final zona 4 de Quetzaltenango.

El objetivo es fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Este equipo permitirá un acceso más rápido y eficiente al agua, especialmente, para la atención de incendios, contribuyendo así a los cuerpos de socorro, especialmente, a los Bomberos Voluntarios.

Información y fotografías EMAX