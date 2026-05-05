AYUVI anuncia carrera familiar para apoyar a niños con cáncer

May 5, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Con el objetivo de brindar apoyo y esperanza a niños quienes luchan contra el cáncer, la Asociación AYUVI anuncia la Carrera Familiar K, el próximo 6 de junio en Totonicapán.

Esta actividad busca recaudar fondos que contribuyan al tratamiento y atención de menores de edad diagnosticados con esta enfermedad.

El costo del kit de participación es de Q150, el cual incluye playera conmemorativa, medalla e hidratación durante el recorrido. Los organizadores destacan que cada aporte representa una oportunidad de vida para muchos niños quienes enfrentan esta dura batalla.

Según datos estadísticos, en Guatemala se registran más de 600 nuevos casos de cáncer infantil cada año; sin embargo, 7 de cada 10 niños pueden salvarse si reciben un tratamiento oportuno.

Los kits ya están disponibles en Restaurant Retro Totonilco, ubicado en la 3ª calle y 10 avenida, zona 2 de Totonicapán.

AYUVI hace un llamado a la población a sumarse a esta noble causa y apoyar para salvar vidas.