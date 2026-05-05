Avanza proyecto de construcción del Estadio Mario Camposeco

May 5, 2026 | Actualidad , Deportes , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El proyecto para la construcción del Estadio Mario Camposeco, en la zona 3 de Quetzaltenango, continúa avanzando y se encuentra en su fase final de trámites administrativos, según informó el alcalde municipal, Juan Fernando López Fuentes.

El jefe edil destacó que el proceso ha sido satisfactorio y mantiene optimismo, porque solo están pendientes del dictamen del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), el cual considera podría emitirse en los próximos días. Este aval es clave para completar los requisitos antes de continuar con la siguiente etapa del proyecto.

🔴 CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO | El proyecto para la construcción del Estadio Mario Camposeco en #Quetzaltenango continúa avanzando y se encuentra en fase final de trámites administrativos, según informó el alcalde municipal, Juan Fernando López.



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Asimismo, señaló que el estudio ambiental ya fue aprobado, lo cual representa un avance significativo debido a la magnitud de la obra. En ese sentido, indicó que otras dependencias también han mostrado progreso en sus respectivos dictámenes, por ello, el proceso se encuentra bien encaminado.

El alcalde agregó que, de mantenerse el ritmo actual, se prevé que durante la primera quincena de junio el proyecto sea publicado en Guatecompras, plataforma donde se abrirá la convocatoria para que empresas interesadas participen en la licitación de la construcción del estadio.

La modernización del Estadio Mario Camposeco es una de las obras más esperadas en la ciudad y busca fortalecer la infraestructura deportiva local, beneficiando tanto a atletas como a la afición quetzalteca.