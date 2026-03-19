PNC captura a dos personas con droga y dinero en Guatemala y Escuintla

Mar 19, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), en allanamientos contra el narcomenudeo en Guatemala y Escuintla, capturan a dos personas con droga y dinero.

En los tres allanamientos capturaron a Reina «N», de 60 años, y a Andrés «N», 32. En el inmueble localizaron 286 piedras de crack, 7 «colmillos» con cocaína, 1 envoltorio con marihuana, 2 teléfonos y Q785 producto de la venta y distribución de estupefacientes.

«Estas acciones son parte del Plan Centinela Metropolitano y Plan Centinela Escuintla. Recuerde su denuncia es muy importante, denuncie estos ilícitos a los teléfonos 110 y 1577 de la Línea Antinarcótica», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC

