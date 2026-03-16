PNC captura a 180 personas en las últimas 24 horas en Guatemala

Mar 16, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa sobre acciones en las últimas 24 horas en Guatemala, entre ellas, capturas, incautación de armas de fuego y recuperación de vehículos.

La PNC reporta 180 capturados, la incautación de 24 armas de fuego y la recuperación de 26 vehículos y 110 motocicletas.

«La Policía Nacional Civil sigue desarrollando operativos a nivel nacional. Ante una emergencia llame a los teléfonos 110 y 1561», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC