PNC captura a 172 personas en las últimas 24 horas en Guatemala

Mar 2, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales

Por Multimedia Stereo 100

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de capturas, incautaciones de armas de fuego y recuperación de vehículos en las últimas 24 horas en Guatemala.

La PNC reporta la captura de 172 personas, la incautación de 12 armas de fuego y la recuperación de 37 vehículos y 171 motocicletas.

«La Policía Nacional Civil sigue desarrollando operativos a nivel nacional. Ante una emergencia llame a los teléfonos 110 y 1561», escribe la PNC en redes sociales.

