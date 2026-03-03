PNC brinda seguridad en parada de buses en Sololá

Mar 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, como parte de las acciones estratégicas planificadas para garantizar la tranquilidad ciudadana, agentes de la Comisaría 72 de la Policía Nacional Civil (PNC) instalan operativos de seguridad en la parada de buses de Los Encuentros, Sololá, uno de los lugares de mayor afluencia en el departamento.

Los operativos son en cumplimiento a la Orden de Servicio 05-2026 y desde temprano los agentes se instalaron en el kilómetro 127 de la ruta Interamericana, Los Encuentros, Sololá, donde hubo puestos fijos y patrullajes.

«Prevenir asaltos y hechos de violencia en el transporte público y fomentar una cultura de transparencia y confianza entre la fuerza policial y la población, es de suma importancia; por ello, si nota algo sospechoso o un hecho delictivo en desarrollo, llame al tel 110 o 1561», indica la publicación en redes sociales de PNC.

Información y fotografía PNC