PNC arresta a presuntos distribuidores de droga en Retalhuleu

Jul 6, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este lunes la Policía Nacional Civil (PNC) arresta a dos presuntos distribuidores de droga y a una mujer con dos órdenes de aprehensión durante allanamiento en Retalhuleu, donde las autoridades localizan estupefacientes y dinero.

El allanamiento fue en un inmueble en la 4ª avenida, Lotificación Barillas, zona 4 de Retalhuleu, y fue ejecutado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Las autoridades localizaron 10 envoltorios de nailon con piedras de la droga crack, Q400 en diferentes denominaciones, los cuales se presume que son producto de la venta de droga, además se embaló un teléfono celular. Por estos ilícitos fueron capturados en flagrancia las siguientes personas:

➡️ Pablo «N», de 45 años, y el hondureño, Oscar «N», 47.

➡️ También arrestan a María «N», de 26 años, quien tiene dos órdenes de captura de fecha 22 de abril y 29 de agosto del 2025 por los delitos de extorsión, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, requerida por un Juzgado de Guatemala.

Personal del MP embaló los indicios localizados y clasuraron el negocio donde fue el allanamiento.