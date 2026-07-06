MP, PNC, MARN y Municipalidad de Cantel supervisan desfogues de cárcel

Jul 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Municipalidad de Cantel, Quetzaltenango, supervisan desfogues de la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel.

Las autoridades hicieron una inspección en los desfogues de aguas residuales de los drenajes de la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, debido a denuncias presentadas por vecinos.

Los pobladores denuncian malos olores, los cuales contaminan en el sector. Indican que perros en condición de calle llegan a los riachuelos a tomar agua.

Las autoridades verifican que los drenajes no cuentan con instrumento ambiental, no hay un sistema de tratamiento de aguas residuales y han conectado los drenajes de las aguas residuales en el drenaje de aguas pluviales que salen de la cárcel.

La denuncia es en contra del Ministerio de Gobernación (Mingob) a través del Sistema Penitenciario (SP).