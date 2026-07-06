Municipalidad de Totonicapán y PMT inauguran el Programa Nacional de Educación Vial «Servidores Cívicos 2026»

Jul 6, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Por Edgar Domínguez |

Con el objetivo de fortalecer la cultura vial y fomentar la prevención de accidentes desde la niñez, la Municipalidad de Totonicapán, en coordinación con la Policía Municipal de Tránsito (PMT), llevó a cabo la inauguración del Programa Nacional de Educación Vial «Servidores Cívicos 2026» en la Escuela Oficial Urbana Mixta Miguel García Granados.

Durante la actividad, autoridades destacaron la importancia de promover el respeto a las normas de tránsito y la formación de ciudadanos responsables, brindando a los estudiantes conocimientos básicos sobre seguridad vial y prevención de riesgos.

Como parte de esta iniciativa, durante los próximos días el personal de la PMT visitará diferentes centros educativos del municipio, donde impartirá charlas y actividades educativas para fortalecer la conciencia vial entre niños y jóvenes.