Sala de Apelaciones ordena dejar sin efecto capturas contras exfiscales

Jul 6, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) dejar sin efecto las órdenes de captura contra exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Algunos de los exfiscales del MP, quienes están en el exilio por los procesos penales, son: Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana y Siomara Sosa, además del excomisionado de CICIG, Iván Velásquez.

Los casos están relacionados con acuerdos de colaboración en Odebrecht.

Información y fotografías Canal Antigua Opinión