Continúa mantenimiento a lámparas en Quetzaltenango

Jul 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la movilidad de los vecinos, técnicos de alumbrado público de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) continúan trabajos de mantenimiento al sistema de iluminación en distintos sectores de la zona 11.

Las labores se desarrollan en la 10 calle, 7ª, 8ª y 9ª calles, zona 11,donde se inspeccionan y reparan las luminarias para garantizar un servicio más eficiente.

Las autoridades indican que el objetivo es mejorar la iluminación y prevenir hechos delictivos.