Vehículo destruye infraestructura eléctrica colonial en el Parque a Centroamérica de Xela

Jul 6, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este lunes en la noche se registró un incidente de tránsito en el Parque a Centroamérica, zona 1 de Quetzaltenango, donde el piloto de un vehículo particular destruye infraestructura eléctrica colonial.

Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) realizan la evaluación de los daños y el equipo jurídico inicia los procesos para que el responsable del hecho se haga cargo de los daños a este patrimonio histórico de la ciudad.

Otras dependencias municipales también se hacen presentes para verificar daños y realizar las gestiones correspondientes.