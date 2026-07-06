Vehículo destruye infraestructura eléctrica colonial en el Parque a Centroamérica de Xela

Por Fernando Castellanos |
Este lunes en la noche se registró un incidente de tránsito en el Parque a Centroamérica, zona 1 de Quetzaltenango, donde el piloto de un vehículo particular destruye infraestructura eléctrica colonial.
Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) realizan la evaluación de los daños y el equipo jurídico inicia los procesos para que el responsable del hecho se haga cargo de los daños a este patrimonio histórico de la ciudad.
Otras dependencias municipales también se hacen presentes para verificar daños y realizar las gestiones correspondientes.