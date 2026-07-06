Municipalidad de Quetzaltenango atiende reportes ciudadanos por estado de drenajes

Jul 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Como parte de la atención a los reportes realizados por la población, la Municipalidad de Quetzaltenango ejecuta trabajos de mantenimiento en unidades de drenaje pluvial, enfocados en la reparación de batientes y tapaderas de tragantes en las zonas 1, 3 y 11 de Xela.

Las labores se desarrollan en la 9ª calle y 26 avenida, zona 1, 8ª calle y 22 avenida, zona 3, así como en la 12 calle y 4ª avenida, zona 11, colonia Vista Bella.

Con estas acciones, la comuna busca mantener en óptimas condiciones la infraestructura de drenaje municipal, fortaleciendo el funcionamiento del sistema pluvial y brindando una respuesta oportuna a las solicitudes ciudadanas.