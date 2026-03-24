PNC arresta a presunto cómplice de muerte de joven

Mar 24, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Abelino «N», de 61 años (adulto mayor), presunto cómplice en la muerte de un joven, de 22 años.

El adulto mayor fue arrestado por agentes de la Comisaría 22 en el caserío San Isidro, aldea Los Magueyes, Mataquescuintla, Jalapa, debido a su presunta participación en un hecho armado, donde murió un joven en la citada aldea.

«El capturado es presunto cómplice de haber sacado de una venta de bebidas alcohólicas el cuerpo del fallecido, envuelto en sábanas, esto junto al presunto responsable del crimen quien luego se dio a la fuga, abandonando el cuerpo de la víctima en un terreno baldío», informó en redes sociales la PNC.

Al detenido, según el registro policial, le aparece un antecedente por el delito de homicidio, el 19 de enero de 1992.

Información y fotografías PNC