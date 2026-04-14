PNC arresta a dos presuntos motoladrones, uno acababa de salir de cárcel

Abr 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Luego de una persecución que inició en el kilómetro 62 ruta a Masagua, Escuintla, y finalizó en el kilómetro 59.5, ruta antigua al puerto San José, «Puente de Palo», fue capturado el guatemalteco, Zheng-yi, de 25 años, alias «Shangai», y recapturan a Ronald Humberto López, 23, alias «Calaca», sorprendidos cuando bajo amenazas despojaban de sus pertenencias a una pareja.

Los detenidos iban en una motocicleta sin placa de circulación, la cual tiene alteración en el chasis.

Al momento de su detención se les localizó un celular y un bolso con pertenencias de las víctimas, así como un cuter (tipo navaja) con la que amenazaban a sus víctimas.

López tiene antecedentes por robo de equipo de terminal móvil y posesión de droga para el consumo y hace menos de 48 horas que había recobrado su libertad, debido a que fue detenido el fin de semana reciente.

Información y fotografías PNC