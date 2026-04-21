PNC arresta a dos presuntos extorsionistas en Huehuetenango

Abr 21, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de dos presuntos extorsionistas y que remiten a un menor de edad en Huehuetenango.

En la aldea Txejoj, San Sebastián H, Huehuetenango, agentes de la Comisaría 43 de la PNC capturaron a los presuntos extorsionistas Alber «N», de 25 años, y a Silve «N», 38, además de remitir al Juzgado respectivo un menor de edad.

Los detenidos son presuntos responsables de amenazar a una persona y de exigirle Q7 mil 500. La captura fue luego que vecinos alertaran a los agentes sobre este caso.

«Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado competente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC