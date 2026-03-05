PNC arresta a alias «Jaki» por múltiples órdenes de aprehensión por extorsión

Mar 5, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC) captura a Sucely «N», de 21 años, alias «Jaki», en cumplimiento a cuatro órdenes de captura por extorsión y extorsión en forma continuada.

La detenida, quien es señalada de imitar a integrantes de la estructura terrorista del Barrio 18, fue capturada por agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), en la aldea El Aguacate, zona 9 de Mixco, Guatemala.

Las órdenes de captura fueron emitidas en julio, agosto, septiembre y noviembre del 2025 por Juzgados de Guatemala, Suchitepéquez y Sacatepéquez.

«Los agentes también establecieron que su conviviente había sido capturado, el 5 de marzo del 2025, en la misma aldea por el delito de extorsión», informó la PNC en redes sociales.

Información y fotografía PNC