Obstrucción de Ruta en Coatepeque por Caída de Árbol es Atendida por Cuerpos de Socorro

Jul 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol |

Un incidente vial provocado por las condiciones climáticas del país se registró en la ruta RD-QUE-2, donde la caída de un árbol obstruyó temporalmente el paso de vehículos. El hecho ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 241+100, en el sector Las Conchitas del caserío Santa María El Naranjo.



Acciones de Respuesta y Limpieza

Ante la emergencia, personal de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMDGT) se desplazó rápidamente al lugar para iniciar las labores de mitigación y habilitación de la vía.



Trabajos de limpieza: Los elementos de socorro utilizaron equipo especializado para seccionar el tronco y las ramas del árbol que bloqueaban el carril.



Coordinación institucional: El Sistema de la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) documentó y dio seguimiento a las acciones de respuesta para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por esta ruta intermunicipal.



Estado de la vía: Tras varias horas de trabajo conjunto, se logró liberar por completo el paso vehicular en el sector. No se reportaron personas heridas ni daños materiales a vehículos que circulaban al momento del colapso.



Recomendación vial: Las autoridades instan a la población a conducir con precaución, especialmente durante las tardes y noches, debido a que el persistente ingreso de humedad y las lluvias de la temporada aumentan el riesgo de incidentes como caída de árboles y deslizamientos de tierra en las carreteras de la región de Occidente y la Bocacosta.