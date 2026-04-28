PNC advierte acciones legales por mensajes alarmistas en centros educativos

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

La Policía Nacional Civil (PNC) emitió un comunicado ante la circulación de mensajes alarmistas relacionados con el supuesto reto denominado “Tiroteo Mañana” en distintos centros educativos del país, en el que advierte persecución penal y sanciones contra quienes generen o difundan este tipo de contenido.

En el pronunciamiento, la institución informa que, a través de sus unidades de inteligencia y del Departamento de Delitos Cibernéticos, ya se han iniciado investigaciones para identificar a los responsables de originar y compartir estas falsas alarmas.

La PNC señala que este tipo de mensajes no deben considerarse bromas, ya que pueden generar pánico, afectar la salud emocional de estudiantes y familias, además de distraer recursos de emergencia o ser utilizados con fines delictivos.

Asimismo, advierte que los responsables podrían enfrentar cargos penales por infundir pánico, además de consecuencias como sanciones en centros educativos y responsabilidad para padres o tutores en caso de menores de edad.

La institución también hizo un llamado a directores de establecimientos a activar protocolos de seguridad y a la población a denunciar cualquier información a los números 110 y 1510.

La PNC reiteró que mantendrá una postura de tolerancia cero ante este tipo de acciones, con el objetivo de resguardar la seguridad en el entorno escolar.