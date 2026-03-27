PMTQ reporta tránsito fluido en distintos sectores de Quetzaltenango

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó que este día se registra circulación vehicular sin complicaciones en varios puntos de la ciudad.

Entre los sectores con tránsito fluido se encuentran:

Llanos de la Cruz (zona 6) Periférico (zona 8) .

Rotonda Monumento a la Mujer (zonas 8 y 9).

Cuesta Blanca (zona 3).

Las autoridades indicaron que personal operativo se mantiene en estos sectores, realizando labores constantes de monitoreo y regulación, con el objetivo de garantizar una circulación segura y ordenada para todos los usuarios.

Se recomienda a los conductores respetar las normas de tránsito y atender las indicaciones del personal en el lugar.