PMTQ reporta resultados positivos durante operativos en Semana Santa

Abr 6, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc |

El jefe de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), José Mendoza, informó que los operativos implementados durante la Semana Santa en la ciudad se desarrollaron con resultados positivos y sin mayores incidentes.

Según Mendoza, previo a las actividades, se desarrolló un proceso de información dirigido a la población, que incluyó la colocación de afiches, señalización circunstancial y el despliegue de agentes en distintos puntos estratégicos con el objetivo de mantener libres las vías por donde transitaron los cortejos procesionales.

«El trabajo permitió que las procesiones se desarrollaran sin inconvenientes. Agradecemos a la población porque, por primera vez durante mi gestión, se logró que se respetara en gran medida la señalización establecida», destacó Mendoza.

🟣 PMTQ INFORMA DE RESULTADOS EN SEMANA SANTA | El jefe de la Policía Municipal de Tránsito de #Quetzaltenango (PMTQ), José Mendoza, informa de operativos en #SemanaSanta2026.



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El funcionario detalló que solo fueron consignados cinco vehículos y dos motocicletas por incumplir las disposiciones, evidenciando que aún persisten conductas irresponsables por parte de algunos conductores.

Señaló un caso específico frente a la Municipalidad de Quetzaltenango, donde el propietario de un vehículo intentó evitar el retiro con grúa, reaccionando de forma inapropiada ante la intervención de los agentes. Indicó que las imágenes del hecho serán publicadas en las plataformas oficiales de la PMTQ.