PMTQ realiza operativo de seguridad vial en avenida Las Américas

Mar 11, 2026

Con información de Rubén Jocol.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó sobre la realización de un operativo de prevención y seguridad vial en la avenida Las Américas, zona 1 de la ciudad, como parte de las acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de la Ley de Tránsito.

Durante la jornada, los agentes verificaron que los conductores cumplieran con las normas de circulación establecidas, además de supervisar que los vehículos que transportan material a granel se movilicen con la carga debidamente cubierta para evitar riesgos en la vía pública.

Asimismo, las autoridades revisaron que los conductores portaran su documentación vigente, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir incidentes que puedan afectar a otros usuarios de la vía.