CONRED advierte posible canícula prolongada y riesgo de incendios forestales

May 8, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) alertó sobre una posible canícula extendida entre los meses de junio y agosto, situación que podría incrementar el riesgo de incendios forestales y generar afectaciones en cultivos por la falta de lluvias.

La secretaria ejecutiva de la institución, Claudinne Ogaldez Cruz, explicó que las altas temperaturas podrían prolongar la temporada de incendios y complicar las condiciones para agricultores, especialmente en áreas vulnerables del país.

Ante este panorama, indicó que la CONRED ya coordina acciones junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), con el objetivo de brindar apoyo alimentario y asistencia humanitaria a familias que puedan resultar afectadas.

Asimismo, señaló que Quetzaltenango y otros municipios considerados vulnerables mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas, debido al impacto que una sequía prolongada podría generar tanto en comunidades rurales como en la seguridad alimentaria de la población.