PMTQ anuncia cierres viales por actividades religiosas este domingo en Quetzaltenango

Mar 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó sobre cierres viales programados para este domingo 29 de marzo de 2026, debido al desarrollo de actividades religiosas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el aviso oficial, los cierres iniciarán desde tempranas horas:

A las 06:00 horas, se llevará a cabo un cortejo procesional de Ramos que iniciará en la avenida Jesús Castillo, zona 2, avanzará por la 2a. calle y 6a. avenida, y concluirá en la 3a. calle, zona 2, en la parroquia La Merced.

Posteriormente, a las 07:00 horas, otro cortejo procesional partirá desde la 12 avenida y calle Rodolfo Robles, recorriendo la 4a. calle, zona 1, y 14 avenida, zona 1, para finalizar en el templo San Juan de Dios.

Asimismo, a partir de las 07:30 horas, se realizará un cierre vial en el camino hacia Almolonga, debido a una actividad organizada por la parroquia Santa Catalina de Alejandría del municipio de Zunil.

Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito para evitar contratiempos.

Estas actividades forman parte de las celebraciones del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa y reúne a numerosos fieles en la ciudad.