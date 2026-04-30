PMTQ anuncia cierre por circuito de ciclismo

Abr 30, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó sobre el cierre vial, este 1 de mayo (Día del Trabajo) por competencia deportiva.

«Planifica tus recorridos y evita contratiempos este 1 de mayo, desde tempranas horas, por la realización de la III etapa del circuito de alto nivel competitivo que se desarrollará en la autopista Los Altos, zonas 6 y 11, evento organizado por la Federación Guatemalteca de Ciclismo», escribe la PMTQ en redes sociales.

Las autoridades recomiendan utilizar como vías alternas:

➡️ Las Rosas, zona 5 de Quetzaltenango.

➡️ Calzada Manuel Lisandro Barillas.

➡️ Cuesta Blanca